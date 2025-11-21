На Нижегородчине выбрали медучреждения для диспансеризации участников СВО

«Для нас самое главное — чтобы участники спецоперации получали весь спектр качественной и доступной медицинской помощи. Считаем важным, чтобы каждый ветеран прошел полное углубленное обследование в ведущих учреждениях региона, где есть необходимые специалисты. Это поможет максимально быстро и эффективно восстановить здоровье и вернуться к мирной жизни, трудоустроиться и заняться спортом», — отметил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин.