На Нижегородчине выбрали медучреждения для диспансеризации участников СВО

Участники СВО смогут проходить диспансеризацию в 16 якорных медицинских организациях в Нижегородской области, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Вопросы организации диспансеризации ветеранов СВО обсуждались на заседании областной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Участники встречи сошлись во мнении, что такой вид медосмотров — это важнейший этап в оценке состояния здоровья, последствий боевых травм и ранений, в профилактике хронических заболеваний.
«Для нас самое главное — чтобы участники спецоперации получали весь спектр качественной и доступной медицинской помощи. Считаем важным, чтобы каждый ветеран прошел полное углубленное обследование в ведущих учреждениях региона, где есть необходимые специалисты. Это поможет максимально быстро и эффективно восстановить здоровье и вернуться к мирной жизни, трудоустроиться и заняться спортом», — отметил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.