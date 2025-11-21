Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 случаев брака пищевых товаров зафиксировали в Ростовской области

Некоторых донских производителей наказали за некачественные пищевые продукты.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области приняли более 100 срочных отчетов о несоответствии пищевой продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

В частности, были зафиксированы случаи «фальсификации жирами растительного происхождения, несоответствие жирно-кислотного состава, нарушение микробиологических показателей и остатки лекарственных средств».

Производителям объявили 72 предостережения. Кроме того, по результатам 12 внеплановых проверок нарушителей привлекли к административной ответственности. Одному предпринимателю через суд запретили производить молочную продукцию.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.