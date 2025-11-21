Более 100 случаев брака пищевых товаров зафиксировали в Ростовской области

В 2025 году в Ростовской области приняли более 100 срочных отчетов о несоответствии пищевой продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
В частности, были зафиксированы случаи «фальсификации жирами растительного происхождения, несоответствие жирно-кислотного состава, нарушение микробиологических показателей и остатки лекарственных средств».
Производителям объявили 72 предостережения. Кроме того, по результатам 12 внеплановых проверок нарушителей привлекли к административной ответственности. Одному предпринимателю через суд запретили производить молочную продукцию.
