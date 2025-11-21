Более 133 тысяч жителей Приморья с января проверили репродуктивное здоровье

Свыше 68,8 тыс. женщин и более 64,3 тыс. мужчин прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья в Приморском крае с начала 2025 года. Подобные профилактические мероприятия организовывают в нашей стране в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном агентстве проектного управления.
«Если по итогам восьми месяцев 2025 года активнее обследование проходили мужчины — 41 384 против 40 940 женщин, — то теперь ситуация изменилась. Интерес женщин к профилактике заметно вырос на сегодняшний день», — прокомментировали в краевом минздраве.
Напомним, что проверить свое репродуктивное здоровье можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Обследование включает в себя два этапа. На первом женщины консультируются у акушера-гинеколога, мужчины — у уролога. При необходимости назначаются дополнительные исследования. Второй этап проводится по итогам первого и позволяет своевременно выявить возможные заболевания.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.