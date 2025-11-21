Более 133 тысяч жителей Приморья с января проверили репродуктивное здоровье

Напомним, что проверить свое репродуктивное здоровье можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Обследование включает в себя два этапа. На первом женщины консультируются у акушера-гинеколога, мужчины — у уролога. При необходимости назначаются дополнительные исследования. Второй этап проводится по итогам первого и позволяет своевременно выявить возможные заболевания.