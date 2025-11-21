Многодетные семьи в Татарстане начали получать деньги вместо земли

С этого месяца ноября для многодетных семей в столице Татарстана и Набережных Челнах заработала новая мера поддержки — теперь вместо земельного участка они могут получить денежную выплату. В Автограде от многодетных с начала месяца поступило 15 таких заявлений. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Одной из тех, кто выбрал денежную выплату вместо земельного участка стала челнинка Юлия Шайхразиева, у которой трое детей. Она вдова, ее муж Рустам погиб в 2024 году на СВО. Семья была в очереди на получение земельного участка с начала 2016 года.
«Предложили в Муслюмовском, Мензелинском и Сармановском районах, а нам хотелось в Тукаевском. У меня в Муслюмовском районе уже есть дом и земля — 46 соток. Сами посудите: зачем мне еще земля в этом районе?» — говорит женщина.
Юлия Шайхразиева переехала в Набережные Челны из Муслюмовского района. После начала СВО ее супруга мобилизовали, позже он погиб. Получив полагающиеся по закону выплаты, Юлия смогла приобрести две квартиры. В одной из них будет жить старшая дочь Шайхразиевой Лия. Теперь вдова героя решила получить денежную выплату вместо земельного участка. Она сообщила информагентству, что планирует вложить полученную сумму в покупку автомобиля.
Закон, который расширяет возможности для многодетных семей, приняли в республике в октябре. В соответствии с новыми правилами жители Казани и Набережных Челнов, имеющие трех и более детей и право на получение бесплатного земельного участка, могут получить от государства взамен земли денежную компенсацию.
«Заявления начали поступать буквально с первых дней. К 20 ноября поступило 15 заявлений от многодетных семей. Есть и те, кто готовит пакет документов», — цитирует информагентство начальника Управления земельных и имущественных отношений исполкома Набережных Челнов Ленара Гизатуллина.
Размер денежной выплаты утвержден Правительством Татарстана, он составляет 200 тысяч рублей. Чтобы получить компенсацию нужно подать заявление в орган местного самоуправления. Средства перечисляются в течение семи рабочих дней после одобрения.