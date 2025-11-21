В Колумбии подняли первые артефакты с затонувшего 300 лет назад галеона

По его информации, со дна подняли пушку, три золотые монеты и фарфоровую чашку. Местное министерство культуры указало, что артефакты направили в лабораторию для консервации и дальнейшего исследования. Колумбийское правительство подчеркнуло, что не стремится изымать сокровища, а хочет исследовать галеон. Местонахождение «Сан-Хосе» не разглашается. AP уточняет, что на судне могут находиться 11 млн золотых и серебряных монет, изумруды и другие ценности.