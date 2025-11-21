В Колумбии подняли первые артефакты с затонувшего 300 лет назад галеона

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Колумбийские ученые подняли первые артефакты с затонувшего более 300 лет назад испанского галеона «Сан-Хосе». Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Министерство культуры Колумбии.
По его информации, со дна подняли пушку, три золотые монеты и фарфоровую чашку. Местное министерство культуры указало, что артефакты направили в лабораторию для консервации и дальнейшего исследования. Колумбийское правительство подчеркнуло, что не стремится изымать сокровища, а хочет исследовать галеон. Местонахождение «Сан-Хосе» не разглашается. AP уточняет, что на судне могут находиться 11 млн золотых и серебряных монет, изумруды и другие ценности.
В публикации говорится, что Колумбия, Испания и США ведут споры о том, кому должны принадлежать сокровища с затонувшего галеона. В частности, Колумбия участвует в арбитражном разбирательстве с американской компанией Sea Search Armada. Компания требует выплаты $10 млрд за якобы обнаружение судна в 1982 году.
Место затопления галеона обнаружили сотрудники Колумбийского института антропологии и истории при поддержке военно-морских сил в 2015 году. «Сан-Хосе» затонул в 1708 году в Карибском море вблизи города Картахена после неудачного боя с кораблями британского флота. Он перевозил предназначенные для испанского короля Филиппа V сокровища, стоимость которых оценивается в $20 млрд.