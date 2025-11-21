Ремонт Мызинского путепровода выполнен на 50%

— В настоящее время ведутся работы по второму этапу, а всего их будет три. Сейчас идет замена балок пролетных строений, работы по деформационным швам и выравнивающему слою из цементобетона. Срок завершения работ по контракту 5 декабря 2026 года, но если удастся, мы завершим этот объект уже летом, — сказал Илья Курапов.