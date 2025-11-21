Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт Мызинского путепровода выполнен на 50%

Работы идут с опережением графика.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде выполнен на 50%. Работы ведутся с опережением графика, сообщил первый заместитель генерального директора МКУ «ГУММиД» Илья Курапов на заседании постоянной комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта Гордумы.

— В настоящее время ведутся работы по второму этапу, а всего их будет три. Сейчас идет замена балок пролетных строений, работы по деформационным швам и выравнивающему слою из цементобетона. Срок завершения работ по контракту 5 декабря 2026 года, но если удастся, мы завершим этот объект уже летом, — сказал Илья Курапов.

После завершения реконструкции путепровод станет более надежным и долговечным, а его пропускная способность будет соответствовать современным нагрузкам. Работы ведутся в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.