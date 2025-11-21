Ремонт Мызинского путепровода выполнен на 50%

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде выполнен на 50%. Работы ведутся с опережением графика, сообщил первый заместитель генерального директора МКУ «ГУММиД» Илья Курапов на заседании постоянной комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта Гордумы.
— В настоящее время ведутся работы по второму этапу, а всего их будет три. Сейчас идет замена балок пролетных строений, работы по деформационным швам и выравнивающему слою из цементобетона. Срок завершения работ по контракту 5 декабря 2026 года, но если удастся, мы завершим этот объект уже летом, — сказал Илья Курапов.
После завершения реконструкции путепровод станет более надежным и долговечным, а его пропускная способность будет соответствовать современным нагрузкам. Работы ведутся в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.