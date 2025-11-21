Турмаршрут по Саратовской области «Белая полоса» стал лучшим в России

Гран-при всероссийской премии «Маршрут года» в номинации «Лучшая туристическая тропа» получил турмаршрут по Саратовской области «Белая полоса». Конкурс был организован в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
Маршрут «Белая полоса» — это уникальный экотуристический проект на территории утеса Степана Разина. Тропа проходит в районе села Белогорского в Красноармейском районе Саратовской области. Маршрут включает восемь объектов, в том числе Даниловский овраг, Дурман-гору, монумент «Самолет» и сам утес.
«В финале участвовали более 350 проектов со всей России, в том числе четыре инициативы из Саратовской области. Туристский информационный центр региона представил проект маршрута по утесу Степана Разина в номинации “Лучшая туристическая тропа”. Эксперты оценили уникальность локации и инициативы по ее развитию», — отметил заместитель министра культуры региона Константин Сергеев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.