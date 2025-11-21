Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кому проиграли конкуренцию белорусские ученые, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер указал на необходимость повышения уровня и продуктивности взаимодействия университетской, академической и отраслевой науки. И сказал, что следует формировать совместные междисциплинарные кластеры и лаборатории.
С сожалением глава государства отметил, что пока не очень видна роль Национальной академии наук в медицинской сфере. Здесь же он раскрыл, кому проиграли белорусские ученые.
— Вы проиграли конкуренцию, как утверждается, университетам и РНПЦ. Хотя и там звезд с неба не хватают, — отметил он.
В связи с этим Лукашенко потребовал изучить ситуацию и при необходимости принять решения. А также добавил, что время требует консолидации усилий на магистральных направлениях, которые обеспечат в Будущем устойчивость государства и высокое качество жизни людей.
Также Александр Лукашенко потребовал действий от важной отрасли: «Давайте без амбиций и понтов начинать работать!».
Здесь же белорусский президент сказал, без чего не может быть страны.
Еще глава государства озвучил жесткое требование до 1 января: «По всем вопросам принять решения. По всем!».