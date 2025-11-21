В омском вузе впервые выпустят специалистов по управлению беспилотникам

Первый поток разработанной в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» программы по подготовке специалистов по основам пилотирования беспилотных воздушных судов завершается в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ), сообщили в учебном заведении.
«Имея большой задел в области освоения беспилотных авиационных систем, Омский государственный технический университет поддерживает проект губернатора Виталия Павловича Хоценко по развитию центра беспилотных авиационных систем в регионе. На базе научных подразделений вуза проектируются и разрабатываются беспилотные летательные аппараты, а в этом году было создано студенческое конструкторское бюро для углубленной подготовки студентов в части применения новых материалов, разработки систем управления, передачи и защиты данных беспилотных авиационных систем», — прокомментировал ректор вуза Павел Корчагин.
Программа разработана управлением дополнительного образования ОмГТУ. Лекционные занятия проводятся преподавателями Московского авиационного института в формате электронного обучения. При этом практическая часть реализуется в лаборатории БПЛА военного учебного центра политеха. После получения первичных навыков управления на симуляторе и специальной трассе слушатели могут перейти к итоговой аттестации. Она представлена в виде демонстрационного полета с выполнением учебного задания.
«Выпускники программы способны самостоятельно оценить техническое состояние БАС, классифицировать неисправность и устранить ее, используя современные методы и контрольно-измерительную аппаратуру. Их компетенции охватывают весь процесс — от буксировки и транспортировки дрона к месту взлета, установки съемного оборудования и использования взлетных устройств до эвакуации воздушного судна в аварийной ситуации», — подчеркнули в ОмГТУ.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.