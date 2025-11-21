Авиастроительная компания в Воронежской области оптимизирует работу

«Рассматриваем этот нацпроект как реальный инструмент для повышения эффективности нашей компании. После успешного прохождения отбора мы заключили соглашение с правительством Воронежской области и региональным центром компетенций. В рамках проекта планируем сократить время протекания процессов и повысить производительность труда на рабочих местах, продолжая реализовывать программу импортозамещения в авиастроительной отрасли России», — подчеркнул директор компании по производству Константин Перепелицын.