Авиастроительная компания в Воронежской области оптимизирует работу

Бережливые технологии будут внедрены в работу предприятия «Авиационные интерьеры — Воронеж» при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций.
«Рассматриваем этот нацпроект как реальный инструмент для повышения эффективности нашей компании. После успешного прохождения отбора мы заключили соглашение с правительством Воронежской области и региональным центром компетенций. В рамках проекта планируем сократить время протекания процессов и повысить производительность труда на рабочих местах, продолжая реализовывать программу импортозамещения в авиастроительной отрасли России», — подчеркнул директор компании по производству Константин Перепелицын.
Предприятие будет участвовать в нацпроекте три года. За 6 месяцев там планируют перестроить рабочие процессы на пилотном участке при поддержке экспертов центра компетенций. Затем полученный опыт будет распространен на другие производственные участки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.