Между Ростовом и Кисловодском в новогодние праздники запустят дополнительные поезда

В новогодние праздники между Ростовом-на-Дону и Кисловодском будет курсировать дополнительный рейс. Общее количество вспомогательных маршрутов превышает 700, сообщили в РЖД.

Источник: Коммерсантъ

С 26 декабря по 12 января поезда дальнего следования предложат более 5,5 млн мест. В 2024 году показатели были аналогичными.

В период праздников по стране также будет курсировать порядка 20 туристических поездов.