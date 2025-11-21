У «Акрона» появился новый талисман

Тольяттинский «Акрон» представил новый неофициальный талисман клуба — Акропика. Монстрик придуман и создан ко Всемирному дню ребенка подопечным благотворительного фонда «ЕВИТА» Юрой Кравченко.
«Играйте с ним. Носите с собой как брелок или обвес на удачу. Дарите тем, кого любите и в кого верите», — прокомментировали в пресс-службе «Акрона».
Все средства от продажи Акропика пойдут в фонд «ЕВИТА» для помощи детям.
Напомним, сегодня «Акрон» примет «Сочи» в рамках 16 тура РПЛ. Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 19:30.
