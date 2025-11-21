Спасатели предупредили о самых опасных для туристов местах в Крыму

Начальник аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» Андрей Назаренко в интервью «Крымской газете» рассказал о самых опасных местах на полуострове. По его словам, главными факторами риска остаются безответственность отдыхающих и особенности ландшафта крымской природы.
Рейтинг мест, где происшествия случаются с завидной регулярностью, возглавляет гора Аю-Даг — только в этом году спасатели выезжали туда более десяти раз. Также в числе опасных — Демерджи и гора Сокол.
«Там есть тропы, которые завершаются обрывами, и люди нередко оказываются в опасных местах. Рядом пляжи, и неподготовленные отдыхающие заходят в сложные зоны в сланцах и не могут спуститься обратно», — подчеркнул Назаренко.