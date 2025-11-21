В России разработана система ИИ для наблюдений за популяциями волков

Последующие проверки работы этого подхода показали, что он способен выявлять звуки животных с 98,3% точностью, и при этом находить вой волков в этом наборе природных звуков с 89% точностью. В этом отношении разработка российских ученых существенным образом превосходит другие алгоритмы, которые были созданы в последние шесть лет для наблюдений за воем волков и вокализацией обезьян-игрунок, летучих мышей, собак и других животных.