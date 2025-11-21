Белорус утонул в поилке для птиц у себя во дворе

В Беларуси пенсионер трагически утонул в поилке для птиц. Подробности рассказали в телеграм-канале ОСВОД Беларуси.
Трагедия произошла 20 ноября во дворе частно дома. В темное время суток на подворье женщина нашла утонувшим своего мужа 1954 года рождения.
Мужчина поскользнулся и упал в самодельную поилку для птиц, которая была вырезана из колеса трактора и вкопана в землю.
Прибывшие врачи констатировали смерть пенсионера. Предположительная причина гибели — утопление.
