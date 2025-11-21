Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус утонул в поилке для птиц у себя во дворе

Пенсионер утонул в поилке для птиц во дворе своего дома.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси пенсионер трагически утонул в поилке для птиц. Подробности рассказали в телеграм-канале ОСВОД Беларуси.

Трагедия произошла 20 ноября во дворе частно дома. В темное время суток на подворье женщина нашла утонувшим своего мужа 1954 года рождения.

Мужчина поскользнулся и упал в самодельную поилку для птиц, которая была вырезана из колеса трактора и вкопана в землю.

Прибывшие врачи констатировали смерть пенсионера. Предположительная причина гибели — утопление.

Еще фура опрокинулась при столкновении с грузовиком на трассе М-1 под Барановичами.

Тем временем глава МВД Кубраков сказал, что милиция проконтролирует тунеядцев в Беларуси: «Есть нереализованный потенциал».