В Ташкенте начали жёстко контролировать пыль на стройках: ежедневный мониторинг и обязательный полив

Vaib.uz (Узбекистан. 21 ноября). На фоне ухудшения качества воздуха в столице власти усилили контроль за строительными площадками — одним из значимых источников городского пылевого загрязнения.

Источник: Vaib.Uz

Проблема давно назрела: многие стройки в столице работали по принципу «как получится», без нормального контроля за пылеобразованием. В результате жилые массивы рядом со стройплощадками буквально накрывало облаками строительной пыли — от цемента до песка.

Теперь инспекция государственного архитектурно-строительного надзора запустила режим ежедневного мониторинга всех объектов строительства. Теперь специалисты проверяют, проводится ли обязательный полив территории и подъездных путей специальными машинами, а также соблюдаются ли нормы пылеподавления при работе техники и перемещении строительных материалов.

Регулярное увлажнение грунта — не формальность, а научно обоснованная мера. Влажные поверхности значительно лучше удерживают мелкодисперсные частицы, препятствуя их подъёму под действием ветра и тяжёлой техники. Это помогает снижать уровень PM-частиц в воздухе и защищать жителей ближайших районов от дополнительной пылевой нагрузки.

В условиях, когда Ташкент регулярно оказывается в списках городов с наиболее загрязнённым воздухом, усиление контроля выглядит логичным шагом. Однако специалисты и экологи отмечают: одной только проверкой строек проблему не решить. Параллельно необходима системная работа с промышленными предприятиями, мониторинг транспортных выбросов, восстановление зелёных зон и арычной системы.

Контроль на стройках — важный, но лишь один из элементов большого пазла, без которого невозможно добиться реального улучшения качества воздуха в столице.

Тем не менее остаётся надеяться, что новые меры не ограничатся формальными отчётами, а контроль действительно будет постоянным и строгим. Потому что гонка за квадратными метрами жилья не должна превращать город в серый смоговый котёл.