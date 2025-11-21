Лишал денег застройщиков и своих клиентов: в Уфе арестовали юриста-афериста

В Уфе арестовали мужчину, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Согласно версии следствия, что в период с 2022 по 2025 год Александр Ребров организовал деятельность по мнимому предоставлению юридических услуг. Группа занималась взысканием денежных средств с застройщиков многоквартирных домов на основании подложных документов с последующим хищением полученных сумм.
Ребров предоставил в один из уфимских райсудов фальшивые документы об оказании юридических услуг. На их основании суд взыскал с застройщика в пользу потерпевшей деньги, которые впоследствии были похищены.
Октябрьский районный суд Уфы постановил заключить мужчину под стражу на два месяца — до 20 января.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.