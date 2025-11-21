Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишал денег застройщиков и своих клиентов: в Уфе арестовали юриста-афериста

В Уфе арестовали юриста, лишавшего денег застройщиков и своих клиентов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе арестовали мужчину, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Согласно версии следствия, что в период с 2022 по 2025 год Александр Ребров организовал деятельность по мнимому предоставлению юридических услуг. Группа занималась взысканием денежных средств с застройщиков многоквартирных домов на основании подложных документов с последующим хищением полученных сумм.

Ребров предоставил в один из уфимских райсудов фальшивые документы об оказании юридических услуг. На их основании суд взыскал с застройщика в пользу потерпевшей деньги, которые впоследствии были похищены.

Октябрьский районный суд Уфы постановил заключить мужчину под стражу на два месяца — до 20 января.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.