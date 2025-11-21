Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все киоски Новосибирска должны изменить внешний вид до нового года

Торговые точки должны соответствовать новым стандартам дизайна.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы киосков и павильонов в Новосибирске должны до конца года привести свои объекты к единым стандартам внешнего вида. После 1 января конструкции, не соответствующие требованиям, будут демонтировать. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Новые правила касаются оформления фасадов, размещения рекламы и правил эксплуатации. Сначала предпринимателям выносят предупреждения и дают разъяснения. Если нарушения не устранят, последуют штрафы и демонтаж.

В Новосибирске по схеме размещения торговых объектов предусмотрено 2485 мест. Из них 580 — перспективные площадки, 296 — для мобильных объектов.