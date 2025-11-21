Все киоски Новосибирска должны изменить внешний вид до нового года

Владельцы киосков и павильонов в Новосибирске должны до конца года привести свои объекты к единым стандартам внешнего вида. После 1 января конструкции, не соответствующие требованиям, будут демонтировать. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.