Все киоски Новосибирска должны изменить внешний вид до нового года

Владельцы киосков и павильонов в Новосибирске должны до конца года привести свои объекты к единым стандартам внешнего вида. После 1 января конструкции, не соответствующие требованиям, будут демонтировать. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Новые правила касаются оформления фасадов, размещения рекламы и правил эксплуатации. Сначала предпринимателям выносят предупреждения и дают разъяснения. Если нарушения не устранят, последуют штрафы и демонтаж.
В Новосибирске по схеме размещения торговых объектов предусмотрено 2485 мест. Из них 580 — перспективные площадки, 296 — для мобильных объектов.