Легендарный «кукурузник» Ан-2 продается в Беларуси за $20 000

В Беларуси продают легендарный самолет Ан-2, прозванный «кукурузником», пишет БелТА.
Самолет Ан-2 выставлен на торги и пока находится в аэропорту Гродно.
Торги стартуют с начальной ценой 60 тысяч белорусских рублей (около 20 тысяч долларов в эквиваленте. — Ред.).
Аукцион назначен на 5 декабря.
Тем временем РЖД сообщила о новом скоростном поезде из Москвы в Минск — «Финист».
А еще правила дорожного движения изменятся в Беларуси после критики президента.
И в Беларуси два района соединят мостом по программе, о которой высказался Александр Лукашенко.