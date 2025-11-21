Ричмонд
Легендарный «кукурузник» Ан-2 продается в Беларуси за $20 000

В Беларуси выставлен на торги легендарный «кукурузник» Ан-2.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси продают легендарный самолет Ан-2, прозванный «кукурузником», пишет БелТА.

Самолет Ан-2 выставлен на торги и пока находится в аэропорту Гродно.

Торги стартуют с начальной ценой 60 тысяч белорусских рублей (около 20 тысяч долларов в эквиваленте. — Ред.).

Аукцион назначен на 5 декабря.

Тем временем РЖД сообщила о новом скоростном поезде из Москвы в Минск — «Финист».

А еще правила дорожного движения изменятся в Беларуси после критики президента.

И в Беларуси два района соединят мостом по программе, о которой высказался Александр Лукашенко.

