В Омской области будут проводить кадастровую оценку по принципу «ценового коридора»

Суть нововведения в том, что отныне при государственной кадастровой оценке объекта недвижимости будет применяться принцип так называемого «ценового коридора». По каждой ценовой зоне будет рассчитываться средний показатель кадастровой стоимости в расчете на единицу площади объекта недвижимости и устанавливаться диапазон, в котором этот показатель должен находиться.