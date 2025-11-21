Ричмонд
В Омской области будут проводить кадастровую оценку по принципу «ценового коридора»

Новая система оценки заработает в регионе с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области с 2026 года изменится система кадастровой оценки. Апробирована она будет на земельных участках производственного назначения.

Суть нововведения в том, что отныне при государственной кадастровой оценке объекта недвижимости будет применяться принцип так называемого «ценового коридора». По каждой ценовой зоне будет рассчитываться средний показатель кадастровой стоимости в расчете на единицу площади объекта недвижимости и устанавливаться диапазон, в котором этот показатель должен находиться.

Как отмечают эксперты, этот принцип позволит избежать необоснованного занижения или завышения кадастровой стоимости объекта недвижимости по сравнению с его рыночной ценой. Механизм "ценового коридора был разработан специальной рабочей группой. В нее вошли представители минимущества, Омского центра кадастровой оценки и технической документации, предприниматели и оценщики.