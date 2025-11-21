Музей Павла Бажова в Сысерти ждет капитальный ремонт

Музей известного писателя Павла Петровича Бажова в Сысерти ожидает капитальный ремонт. Вопрос о реновации поднял губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства.
В следующем году начнется разработка документации, деньги на ремонт уже заложены в бюджете. После реконструкции у музея появятся новые пространства для работы с посетителями.
— Типичную для заводского рабочего конца XIX века усадьбу с флигелем, баней, конюшней и амбарами родители писателя приобрели в 1870 году. Часть построек вскоре пострадала во время пожара, — сообщил глава региона.
Ежегодно в музей приезжают тысячи человек со всей страны, желающих познакомиться с бытом известного писателя. Поток посетителей вырос с 2,5 тысяч в 2018 году до 16 тысяч в 2024 году. Губернатор отметил, что после ремонта музей сможет принимать до 61 тысячи гостей в год.