Музей Павла Бажова в Сысерти ждет капитальный ремонт

Ежегодно в музей приезжают тысячи человек со всей страны, желающих познакомиться с бытом известного писателя. Поток посетителей вырос с 2,5 тысяч в 2018 году до 16 тысяч в 2024 году. Губернатор отметил, что после ремонта музей сможет принимать до 61 тысячи гостей в год.