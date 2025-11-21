Команда победителей: как стать участником конкурса «Лидеры России»

После конкурса наши участники продолжают общаться и дружить. Каждый из них знает, что, оказавшись в любом городе, он всегда сможет написать в чат, и там помогут, подскажут. Активно развивается сообщество «Лидеров России» — клуб «Эльбрус», в нем сейчас состоят более 2,5 тысячи человек. Они проводят вместе уроки лидерства в школах, ездят в обучающие экспедиции по регионам России, включаются в проектирование важных задач на местах. Например, на днях в Георгиевской средней школе в Луганской Народной Республике совместными усилиями участников пятого сезона был открыт киберкласс. Вижу такие результаты и радуюсь тому, что наш конкурс ускоряет претворение в жизнь социально значимых для страны инициатив, в том числе при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».