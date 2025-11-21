Команда победителей: как стать участником конкурса «Лидеры России»

Стать эффективным организатором и руководителем — значит, постоянно развивать не только профессиональные компетенции, но и личные качества. Одной из крупнейших площадок, которая помогает управленцам пройти этот путь, стал конкурс «Лидеры России». 11 ноября открылся прием заявок на участие в его шестом сезоне.
В этом году формат проекта, который вошел в национальный проект «Молодежь и дети», обновился. О ключевых изменениях и новых возможностях для участников порталу национальныепроекты.рф рассказал генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.
— Андрей Анатольевич, в октябре конкурсу «Лидеры России», который запустили по поручению Президента России Владимира Путина, исполнилось восемь лет. Сколько человек поучаствовало в нем за это время?
— На сегодняшний день «Лидеры России» — это не только флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», но и самый масштабный конкурс для управленцев в мире. За предыдущие пять сезонов мы получили свыше 1 миллиона заявок на участие со всей России и из 150 стран мира. До полуфинала дошли более 14 тысяч человек. По итогам пяти сезонов определили 1502 суперфиналиста, 521 из них победил.
Наш конкурс ориентирован на поиск перспективных управленцев, готовых решать стратегические задачи во многих сферах — от государственного управления до бизнеса. А еще это мощный инструмент для саморазвития участников. Каждый из них на всех этапах получает комплексные рекомендации от лучших HR-специалистов страны и опытных наставников. В результате складывается своего рода индивидуальный пошаговый план, следуя которому можно стать еще более сильным управленцем.
— В ноябре стартовал шестой сезон конкурса. Расскажите, что ожидает участников?
— Конкурс развивается, как того требуют вызовы времени. Настало время команд, время единомышленников. Если ранее в нем соревновались отдельные участники, то для шестого сезона мы кардинально изменили формат. Впервые соперниками станут не просто руководители, а целые управленческие команды. И название у проекта изменилось — «Лидеры России. Команда». Эти преобразования не случайны, ведь лидер не может действовать в одиночку. Ему важно уметь увлекать и вести за собой людей, работать в коллективе, быть хорошим организатором.
Команды смогут выступить в одном из четырех направлений. В категории «Государственные управленческие команды» мы ждем заявки от правительств регионов, федеральных и региональных органов власти, а также мэрий городов с населением более 500 тысяч человек.
Во второй категории заявят о себе представители крупных коммерческих или государственных компаний, годовая выручка которых превышает 30 млрд рублей.
Третье направление — для коллективов любых предприятий и учреждений независимо от их оборота, численности и области деятельности.
Для тех, кто не входит в состав больших организаций, но хотел бы проявить себя, есть категория «Сборные». В нее могут подать заявку управленцы, которые не работают вместе, но объединены общей деятельностью или интересами.
— Многие думают, что конкурс «Лидеры России» проводится только для тех, кто уже работает в сфере госуправления или планирует перейти на госслужбу. Судя по вашим словам, это заблуждение.
— Да, конечно. «Лидеры России» — это проект для всех управленцев. Развивать свои навыки нужно и тем, кто работает в коммерческом секторе, и тем, кто возглавляет научные и образовательные организации, и тем, кто пока управляет небольшим коллективом.
Более трети наших выпускников — представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, а примерно 15% — руководители крупного и среднего бизнеса. Поделюсь еще одним наблюдением: с каждым годом в конкурсе участвует все больше девушек, и нас, безусловно, это очень радует. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж» активно развивают женское лидерство, поэтому на конкурсе мы будем особенно рады видеть и женские команды.
— Могут ли подать заявку на участие иностранцы?
— Да, если они намерены жить и работать в России. Победители смогут подать документы на получение российского гражданства или вида на жительство в нашей стране в упрощенном режиме. Так поступили уже 32 человека из числа участников проекта. Это граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Молдовы, Польши, США, Франции и Узбекистана.
— Какие требования предъявляются к участникам?
— Во всех категориях, кроме сборных команд, они должны представлять реальную рабочую группу, то есть проработать вместе структурно или функционально не менее года в одной организации.
Формальные критерии для подачи заявки остались прежними — возраст от 18 до 55 лет и двухлетний опыт управления. При этом не обязательно имеется в виду стаж, отраженный в трудовой книжке. Если конкурсант может подтвердить, что возглавляемая им ранее команда от двух человек успешно осуществила реальный проект, это соответствует условиям конкурса.
Подать заявку могут и участники прошлых сезонов конкурса «Лидеры России», включая финалистов и победителей предыдущих лет, если соберут собственную команду. Присоединиться к сообществу лучших управленцев страны можно прямо сейчас на сайте лидерыроссии.рф. Регистрация доступна до 29 декабря 2025 года.
— Принято считать, что чем более высокую должность занимает руководитель, тем меньше у него свободного времени. Тогда как же он сможет участвовать в конкурсе?
— Начнем с того, что умение грамотно составлять свой рабочий график — это одно из важнейших качеств настоящего руководителя. Как говорится, было бы желание. Кроме того, непосредственное выполнение заданий не потребует много времени.
В новом сезоне каждому члену команды сначала нужно зарегистрироваться и снять короткую видеовизитку. Затем их ждет дистанционный этап, который все выполняют самостоятельно: проходят онлайн-тестирование и проверку базовых управленческих навыков. В следующие этапы выйдут команды, участники которых в сумме набрали наибольшее количество баллов. Прохождение каждого теста займет не более часа.
Далее будут онлайн-полуфиналы, где конкурсантам предстоит решать управленческие кейсы, с которыми каждый день сталкиваются руководители. Соответственно, хорошим управленцам они должны быть по плечу.
Лучшие участники, преодолевшие испытания, выйдут в финалы по категориям. Этот этап конкурса состоится в июне 2026 года. Там будет самое интересное. Не буду вдаваться в детали. Задания разработаны так, что на результаты влияют исключительно управленческие навыки и умение участников работать в команде.
Отмечу, что один из главных приоритетов, который был сразу определен при создании проекта, — прозрачная система отбора участников. Так, по результатам дистанционного этапа всегда проводится контрольное тестирование, в последних сезонах оно осуществляется в режиме прокторинга. В ходе него эксперты, вооружившись технологиями искусственного интеллекта, следят за прохождением испытания.
За работой каждой команды будут наблюдать профессиональные эксперты, которые специализируются на оценке персонала и руководителей высшего звена. Чтобы каждая сторона, будь то участник или эксперт, могла выразить несогласие с результатами, а все задания были составлены точно и однозначно, на протяжении восьми лет эффективно работают экспертный и наблюдательный советы.
— Какой приз ожидает победителей конкурса «Лидеры России»?
— В предыдущие годы суперфиналистам предоставлялась возможность получить карьерное сопровождение и консультирование и поучаствовать в программе наставничества с ведущими руководителями органов власти и бизнес-сообщества. В шестом сезоне у нас новый главный приз.
Победившие в каждой категории команды получат приглашение стать участниками новой специальной образовательной программы развития кадрового управленческого резерва, которая разработана Высшей школой госуправления Президентской академии совместно с Мастерской управления «Сенеж» по аналогии со «Школой губернаторов».
— На сайте конкурса есть рубрика, рассказывающая о том, как складываются дальнейшие судьбы участников. Многих из них ожидали удивительные перемены, не так ли?
— Да, участие в конкурсе «Лидеры России» стало для них трамплином к новым высотам. Новости о новых назначениях участников конкурса мы узнаем каждый месяц.
Например, в этом году Петр Конюшенко назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации, Андрей Чертков — председателем правительства Донецкой Народной Республики, Сергей Жестянников — мэром Вологды, Олеся Старжинская — заместителем губернатора Ростовской области.
На сегодня более 650 выпускников конкурса заняли ключевые позиции в сферах госуправления, бизнеса, образования и науки. Семь человек из них стали заместителями федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, пять — губернаторами, еще 16 — главами городов и муниципальных образований. Наши выпускники также работают в Госдуме, Совете Федерации.
Финалист второго сезона конкурса, губернатор Омской области Виталий Хоценко пригласил в свою команду нескольких выпускников конкурса. Так поступил и победитель четвертого сезона Юрий Марфин, который сейчас руководит Тихоокеанским государственным университетом. И это лишь часть ярких примеров. Я сейчас даже не смогу вспомнить сферу, в которой бы не работали финалисты «Лидеров России».
Мы всегда заявляем, что конкурс «Лидеры России» — это не гонка за должностями. Это прежде всего кузница управленческих кадров и формирование настоящего сообщества единомышленников.
После конкурса наши участники продолжают общаться и дружить. Каждый из них знает, что, оказавшись в любом городе, он всегда сможет написать в чат, и там помогут, подскажут. Активно развивается сообщество «Лидеров России» — клуб «Эльбрус», в нем сейчас состоят более 2,5 тысячи человек. Они проводят вместе уроки лидерства в школах, ездят в обучающие экспедиции по регионам России, включаются в проектирование важных задач на местах. Например, на днях в Георгиевской средней школе в Луганской Народной Республике совместными усилиями участников пятого сезона был открыт киберкласс. Вижу такие результаты и радуюсь тому, что наш конкурс ускоряет претворение в жизнь социально значимых для страны инициатив, в том числе при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».