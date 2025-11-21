В Самаре с 22 по 27 ноября будут отключать холодную воду

26 ноября в Самаре жилой дом на Третьей просеке будут подключать к водоснабжению. Для этого с 10.00 до 19.00 воду отключат на улице Советской Армии, 236, 238А, 238 В, 238Д, 240Б, 253А, 253Б и на 3-ей просеке, 150А. У последнего адреса будет стоят бойлер.