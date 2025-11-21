В Самаре с 22 по 27 ноября будут отключать холодную воду

В ближайшие дни в Самаре будут планово отключать холодную воду. Это связано с ремонтными работами, предупредил в «РКС-Самара».Первое отключение запланировано уже на ближайшую субботу.
«22 ноября запланирована замена пожарных гидрантов», — прокомментировала пресс-служба компании и уточнила, что эти работы важны для пожарной безопасности.
Из-за этого с 08.00 до 17.00 воды не будет в домах на улицах Рижская, 1−9, Молдавская, 7−22, 40 лет Пионерии, 19−23, Нефтяников, 4−49, Кирзавод, 1−24, в переулках Строителей, 1−11, Сиреневый, 11−30, на Пугачевском тракте, 8−54.
25 ноября с 10.00 до 16.30 воду отключат на улицах Урицкого, 28, 30, Пензенской, 26, 43, 45, 51, 53; Владимирской, 37, 41, 43, 43А, 45, Тухачевского, 24, 26, 28, Пятигорской, 4, 8, 10, на проспекте Карла Маркса, 11, 13, 15, 19, 21Б, 23. Бойлер установят на Владимирской, 43. В этот же день с 08.00 до 14.00 подачу воды ограничат на Тухачевского, 224, 226, 226А. Бойлер будет стоять возле дома № 224.
26 ноября в Самаре жилой дом на Третьей просеке будут подключать к водоснабжению. Для этого с 10.00 до 19.00 воду отключат на улице Советской Армии, 236, 238А, 238 В, 238Д, 240Б, 253А, 253Б и на 3-ей просеке, 150А. У последнего адреса будет стоят бойлер.
27 ноября коммунальщики будут устранять утечку на водопроводе в переулке Щигровском. В связи с этим с 10.00 до 14.30 воды не будет на Заводском шоссе 57, 57А, 57Б, 59, 59А, 67, 67А, 63, 65, 73, 71, 71А, 71Б и в Щигровском переулке, 8, 12. На Заводском шоссе, 65 установят бойлер.
А с 10.00 27 ноября до 22.00 28 ноября без воды останутся дома на улицах Ленинградская, 3−25, 4−24, Алексея Толстого, 114−124, 87−99, Степана Разина, 84−108, 55−67, Куйбышева, 66−100, 81−119. Бойлеры будут стоять на перекрестках Куйбышева и Ленинградской, Алексея Толстого и Ленинградской.
Эта информация является предварительной, в течение недели адреса для проведения ремонта и отключений может меняться.