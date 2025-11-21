В Саратове врачи провели уникальную гинекологическую операцию

САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Саратовские врачи провели уникальную гинекологическую операцию, сообщили в СГКБ СМП.
«Молодая женщина в течение года чувствовала одышку и распирающие боли в области неуклонно увеличивающегося живота. Специалисты диагностировали новообразование яичника гигантского размера, разработали и реализовали сложный план оперативного лечения», — говорится в Telegram-канале.
Пациентке удалили матку с придатками и сальник, выкачав при этом 25 литров жидкости.
В медицинском учреждении назвали операцию уникальной и отметили, что благодаря врачам женщине удалось сохранить здоровье и качество жизни. Ее провела команда из пяти врачей, в их числе сотрудники Саратовского государственного медицинского университета.