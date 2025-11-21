Ричмонд
«Заброшку» смерти «заварили»: Доступ к гостинице «Național» в Кишиневе перекрыли только после трагической гибели 13-летней девочки

Всего-то понадобилось 93 правонарушения, 8 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков, 3 случая самоубийства и 1 эпизод случайного падения подростка [видео]

Источник: Комсомольская правда

Вход в гостиницу Național наконец заварили. Власти одумались.

Всего-то понадобилось 93 правонарушения, 8 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков, 3 случая самоубийства и 1 эпизод случайного падения подростка. И это ужасающая статистика только за последние 3 года!

Ведь скольких трагедий можно было избежать.

Напомним, что заброшенная гостиница «Националь» в Кишинёве стала смертельной ловушкой для детей.

Полиция Кишинёва была приведена в состояние тревоги вечером, 6 ноября, после того, как несовершеннолетняя девочка не вернулась домой из школы.

К сожалению, после нескольких часов поисков, 13-летняя школьница была найдена мертвой в шахте лифта заброшенного отеля, «Националь» в центре столицы.

Родители погибшей девочки обратились в суд.