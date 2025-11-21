В ближайший час лучше никуда не выезжать: в вечер пятницы Уфа застыла в огромных пробках

Пробки образовались на ключевых магистралях и улицах по всему городу. В число наиболее загруженных попали проспект Октября, улицы Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачева, Цюрупы, Заки Валиди, а также Уфимское шоссе и бульвар Ибрагимова. Значительные заторы также наблюдались на улицах Менделеева, Ленина, 50 лет СССР, Комсомольской и многих других.