Особая примета — татуировка в виде знака бесконечности. В Иркутске разыскивают без вести пропавшую школьницу

В Иркутске разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«Дочь ушла из дома и пропала», — с такой бедой в дежурную часть отдела полиции № 2 в Иркутске обратилась мама 14-летней Валерии Нетеча. Девочку сразу же объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что дом пропавшей находится в микрорайоне Приморский. Именно оттуда накануне и ушла пропавшая. Где она находится сейчас до сих пор неизвестно.

— Валерия Нетеча выглядит на 13−14 лет, ее рост составляет примерно 150−160 сантиметров, — перечисляют приметы в полиции. — У школьницы черные волосы и голубые глаза.

У разыскиваемой также есть особая примета — татуировка в виде знака бесконечности, расположенная на кисти правой руки. Также полицейские отмечают, что в какой именно одежде пропавшая ушла из дома — неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят позвонить в полицию.