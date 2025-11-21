Особая примета — татуировка в виде знака бесконечности. В Иркутске разыскивают без вести пропавшую школьницу

«Дочь ушла из дома и пропала», — с такой бедой в дежурную часть отдела полиции № 2 в Иркутске обратилась мама 14-летней Валерии Нетеча. Девочку сразу же объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.