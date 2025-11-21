Особая примета — татуировка в виде знака бесконечности. В Иркутске разыскивают без вести пропавшую школьницу

«Дочь ушла из дома и пропала», — с такой бедой в дежурную часть отдела полиции № 2 в Иркутске обратилась мама 14-летней Валерии Нетеча. Девочку сразу же объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Известно, что дом пропавшей находится в микрорайоне Приморский. Именно оттуда накануне и ушла пропавшая. Где она находится сейчас до сих пор неизвестно.
— Валерия Нетеча выглядит на 13−14 лет, ее рост составляет примерно 150−160 сантиметров, — перечисляют приметы в полиции. — У школьницы черные волосы и голубые глаза.
У разыскиваемой также есть особая примета — татуировка в виде знака бесконечности, расположенная на кисти правой руки. Также полицейские отмечают, что в какой именно одежде пропавшая ушла из дома — неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят позвонить в полицию.