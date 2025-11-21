В России уточнили датировки трех «мегапотопов» в Сибири в ледниковую эру

Изучение этих отложений показало, что данный регион Сибири пережил сразу три мощнейших «мегапотопа», первый из которых произошел 52−53 тыс. лет назад, второй — 37−37,5 тыс. лет назад, а третий — 21−22,3 тыс. лет назад, а не 15−18 тыс. лет назад, как считалось в прошлом. Это позволяет разрешить споры о корректности датировки недавно обнаруженных древних поселений возрастом в 20 тыс. лет, чье существование в прошлом ставилось под сомнение из-за неточных датировок последнего «мегапотопа» на юге Восточной Сибири, подытожили исследователи.