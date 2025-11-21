Ричмонд
В Ростове завершили ремонт двух участков улицы Нансена

Ремонт на одной из дорог грузового каркаса выполнили в Ростове за 225 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили ремонт на участках улицы Нансена. Общая стоимость контрактов составила 225,80 млн рублей, из которых 223,54 млн рублей — средства дорожного фонда региона. Об этом сообщает пресс-служба донского минтранса.

Работы выполнили на участках от улицы Мечникова до проспекта Театрального и от улицы Шеболдаева до переулка Дальнего. Всего привели в порядок более 6 км, это сделали в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, улица Нансена — одна из 22 дорог грузового каркаса, по которому разрешено движение большегрузного транспорта. В пределах указанной проезжей части находятся предприятия, магазины, жилые дома, железнодорожные остановки. Также по дороге проходят маршруты общественного транспорта (№ 51, 61, 81).

