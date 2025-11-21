Ричмонд
Тюменские организации вышли в финал конкурса по трудоустройству молодежи

Участники представят свои практики экспертному жюри.

Две организации из Тюменской области стали финалистами всероссийского конкурса «Лучшие практики трудоустройства молодежи». Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.

На конкурс подали заявки более тысячи участников. По итогам заочного этапа были определены финалисты в 11 номинациях. Тюменскую область представят Тюменский городской многопрофильный центр в номинации «Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру» и Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса в номинации «Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов».

Финальный этап конкурса пройдет 3−4 декабря в очном формате. Участники представят свои практики экспертному жюри. Подведение итогов и торжественная церемония закрытия запланированы на 5 декабря в Москве. Лучшие практики будут опубликованы на официальном сайте Минтруда России.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.