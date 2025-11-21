Тюменские организации вышли в финал конкурса по трудоустройству молодежи

Две организации из Тюменской области стали финалистами всероссийского конкурса «Лучшие практики трудоустройства молодежи». Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
На конкурс подали заявки более тысячи участников. По итогам заочного этапа были определены финалисты в 11 номинациях. Тюменскую область представят Тюменский городской многопрофильный центр в номинации «Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру» и Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса в номинации «Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов».
Финальный этап конкурса пройдет 3−4 декабря в очном формате. Участники представят свои практики экспертному жюри. Подведение итогов и торжественная церемония закрытия запланированы на 5 декабря в Москве. Лучшие практики будут опубликованы на официальном сайте Минтруда России.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.