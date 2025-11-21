В Донецке открыли выставку о Великой Отечественной войне глазами военкоров

«Для нас этот проект крайне важен. Сейчас многие наши военные корреспонденты, в том числе фотокорреспонденты, работают на фронте в зоне специальной военной операции. Они так же рискуют жизнью. К сожалению, трое наших ребят с начала 2014 года погибли. Андрей Стенин погиб в ДНР. Ростислав Журавлев в 2023 году погиб в Запорожской области. К сожалению, последняя потеря была в этом году в Запорожской области — погиб наш военкор Иван Зуев. Вместе с ним был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. К счастью, сейчас он уже восстанавливается после ранения. Низкий поклон всем бойцам, низкий поклон всем военным журналистам, которые рискуют жизнью, рассказывают правду и доносят ее до всего мира», — обратился к собравшимся Горностаев.