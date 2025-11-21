Приангарье отправило заявки на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса»

Жители Иркутской области отправили 69 заявок на конкурс «Лидер агропромышленного комплекса», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Регион вошел в топ-10 по количеству заявок, сообщили в министерстве сельского хозяйства Приангарья.
Всего конкурс объединил почти 7,6 тыс. участников из 89 регионов страны. Они представляют разные отрасли сельского хозяйства.
По словам генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, основной возраст участников — 40 лет. При этом среди конкурсантов преобладают мужчины, они составляют 62% от общего числа участников.
«Заявки мы получали от представителей разных отраслей сельского хозяйства — есть среди них фермеры, механизаторы, машиностроители. Это сильные, энергичные, высококвалифицированные управленцы, внедряющие новые технологии и трансформирующие сферу сельского хозяйства в современную и инновационную», — подчеркнул Андрей Бетин.
Впереди участников ждет дистанционный этап, контрольное компьютерное тестирование и финал. Победители пройдут обучение в Высшей школе управления в сфере сельского хозяйства, а также обучение для управленцев высшего звена по уникальной образовательной программе в мастерской управления «Сенеж».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.