В Екатеринбурге на месте роддома откроют хирургический стационар онкодиспансера

На Урале расширяют возможности онкологической службы.

Источник: Комсомольская правда

Главврач Свердловского онкодиспансера Евгений Киселев поддерживает инициативу замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Идея заключается в том, чтоб сделать хирургический стационар на освободившихся площадях Екатеринбургского клинического перинатального центра. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

— Благодаря этой инициативе удастся сократить сроки ожидания плановых операций, увеличить количество пациентов, получающих своевременную помощь. Повысить доступность современных методов лечения онкологических заболеваний, — сообщает ведомство.

Хирургический стационар онкодиспансера на Дагестанской, 3 планируют открывать весной. Это отделение закрыто в ноябре 2025 года по требованию федеральных властей. Так как специалисты выявляли несоответствие стандартам безопасности.