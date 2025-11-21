«Алиса AI» вышла на первое место по охватам среди ИИ-сервисов в России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новая нейросетевая модель «Яндекса» «Алиса AI» вышла на первое место среди ИИ-сервисов по охвату пользователей в октябре текущего года, обогнав DeepSeek, GigaChat и ChatGPT, следует из данных Mediascope.
Согласно данным, представленным на конференции Mediascope 2025, в октябре охват «Алисы AI» составил 14,3% населения России, китайский DeepSeek выбирают только 9,4% пользователей, российский GigaChat — 4%, ChatGPT — 3,5%, Perplexity AI — 1,4%, Character AI — 0,8%.
В исследовательской компании рассказали, что в среднем ИИ-сервисами в России пользуются 26% населения, причем в возрастных категориях 12−17 лет и 18−24 года доля пользователей превышает 50%. Меньше всего пользователей ИИ-сервисов в категории старше 65 лет — менее 10%.
Как прокомментировали РИА Новости в «Яндексе», тренд на снижение популярности зарубежных ИИ-сервисов наблюдается с начала лета. Нейросеть «Алиса AI», в свою очередь, меньше чем за сутки после запуска попала на первую строчку в российском App Store и вошло в тройку лидеров Google Play. За первую неделю приложение скачали 1,5 миллиона раз.
«Россияне стали чаще выбирать отечественные сервисы. Это особенно заметно по аудитории чат-ботов в мессенджерах, где зарубежные нейросети доступны без VPN. За полгода их доля сократилась более чем в 2 раза. Снижалась и популярность зарубежных нейросетей в целом. Окончательный перелом произошел с появлением на рынке обновленной “Алисы AI”, — отметили в компании.
В конце октября «Яндекс» представил единое семейство моделей Alice AI («Алиса AI») — в нем объединены нейросети для генерации текста, работы с изображениями и создания картинок. В дальнейшем Alice AI научится запоминать график дел пользователя, напоминать о важном и выполнять его поручения с помощью ИИ-агентов.