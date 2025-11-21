«Алиса AI» вышла на первое место по охватам среди ИИ-сервисов в России

Как прокомментировали РИА Новости в «Яндексе», тренд на снижение популярности зарубежных ИИ-сервисов наблюдается с начала лета. Нейросеть «Алиса AI», в свою очередь, меньше чем за сутки после запуска попала на первую строчку в российском App Store и вошло в тройку лидеров Google Play. За первую неделю приложение скачали 1,5 миллиона раз.