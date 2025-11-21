Российские ученые впервые нашли редкий минерал брэдлиит в алмазе из глубин Земли

«Ученые лаборатории геохимии углерода им. Э. М. Галимова впервые обнаружили редкий фосфорсодержащий карбонат брэдлиит с формулой Na3Mg (PO4) (CO3) в качестве включения в алмазе, образовавшемся в мантии Земли на глубинах в сотни километров в условиях чрезвычайно высоких давления и температуры», — сообщили в пресс-службе, отметив, что алмаз и брэдлиит в нем были когда-то вынесены на поверхность кимберлитовой магмой, циркулирующей вверх-вниз.