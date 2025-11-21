Эксперт Петров: сокращение выбросов диоксида серы восстанавливает тундру Таймыра

«Сегодня мы видим, как увеличивается научно подтвержденный эффект проекта по сравнению с прошлым годом. Сокращение выбросов приводит к масштабному росту естественного восстановления тундровых экосистем Таймыра. На очищенных территориях фиксируется возвращение растительного покрова, устойчивой тундровой флоры и ключевых видов лишайников. Это пример того, как промышленный проект становится фактором восстановления природы в промышленной Арктике», — отметил он.