Метеорит весом 5 г оказался самым сложным по структуре в коллекции РАН

Исследованный метеорит — камушек весом всего в 5 г, найденный в пустыне Северо-Западной Африки. До сих пор камни такого типа — хондриты редкой СY-группы находили только в пустыне Оман и Антарктиде. При этом метеорит, по словам ученых, относится к «сложному подтипу, характеризующемуся особыми петрографическими и минералого-геохимическими признаками, который отражает сложную историю эволюции его вещества».