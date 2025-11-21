В Славгородском районе перезахоронили останки 29 бойцов Красной армии

«Поисковики вышли на конкретные места боев июля 1941 года, где сражались советские 42-я стрелковая дивизия, которая отступила из Брестской крепости и стала в оборону здесь на Соже; 6-я стрелковая дивизия, остатки которой прибыли оттуда же, — рассказал Николай Борисенко. — Работали на местах боев подразделений 20-го стрелкового корпуса, штаб которого пропал без вести в Славгородском районе между Проней и Сожем. Кроме 41-го отработали большой объект у деревни Красная Слобода, 15 бойцов из которого погибли, предположительно, в боях октября 1943 года и были захоронены местными жителями».