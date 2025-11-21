В Славгородском районе перезахоронили останки 29 бойцов Красной армии

Как рассказал руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко, останки советских воинов были обнаружены во время поисковой экспедиции «Проня-2025». В этом году ее участниками стали могилевские группы «Днепровский рубеж», «Сириус», «За Родину», «Крылья Победы», «Наследие» из Славгорода, «Звезда» из Черикова, «Обелиск» из Бобруйска, «Рейд» — Осиповичи и «Быховский рубеж». Работы проводили совместно с 52-м спецбатальоном Министерства обороны на местах боев 1941-го и 1943-го годов на территории 10 населенных пунктов района.
«Поисковики вышли на конкретные места боев июля 1941 года, где сражались советские 42-я стрелковая дивизия, которая отступила из Брестской крепости и стала в оборону здесь на Соже; 6-я стрелковая дивизия, остатки которой прибыли оттуда же, — рассказал Николай Борисенко. — Работали на местах боев подразделений 20-го стрелкового корпуса, штаб которого пропал без вести в Славгородском районе между Проней и Сожем. Кроме 41-го отработали большой объект у деревни Красная Слобода, 15 бойцов из которого погибли, предположительно, в боях октября 1943 года и были захоронены местными жителями».
Как отметил руководитель областного поискового клуба, на территории Славгородского района погибло много бойцов Красной Армии. Большинство из них — молодые ребята. «Как правило, в 1941 году поле боя оставалось за немцами, а потому наши бойцы до сих пор везде числятся пропавшими без вести: и в банках данных, и в Центральном архиве Минобороны России, и в семьях», — подчеркнул он.
Всего за время экспедиции поисковики обнаружили и подняли останки 29 воинов Красной Армии, 2 смертных медальона: бакелитовый и «ладанку», фрагменты портмоне с бумагами, а также локализовали место падения советского бомбардировщика Ил-4 и подняли останки двух летчиков.
Один из медальонов уже прочитан. Он принадлежал уроженцу Витебска, лейтенанту Александру Яковлевичу Эйдусу 1919 года рождения. Он был командиром взвода ПТР 1091-го стрелкового полка 324-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 27 октября 1943 года и был захоронен на месте боя. Его останки с воинскими почестями перезахоронили в братской могиле деревни Улуки. Второй медальон и обнаруженные документы еще изучают специалисты.
«Всего за поисковый сезон 2025 года в Славгородском, Быховском, Чаусском, Могилевском, Климовичском, Осиповичском и Кировском районах Могилевской области поисковики “Виккру” и 52-го спецбатальона Минобороны подняли останки 101 воина Красной армии и установили имена 9 из них, — подытожил Николай Борисенко. — Полевой сезон на этом не закончен, сейчас в районах области активно проводятся разведки для сбора информации на следующий, 2026 год».