Сербские ученые вновь будут публиковаться в российском издательстве «Наука»

В 1980 году советское издательство «Наука» было крупнейшим издательством планеты по выпуску научных журналов и научно-популярной литературы. По словам руководителя издательства, в планы «Науки» входит возвращение деловых отношений с теми научными центрами, которые вели научные разработки с советскими и российскими институтами РАН в XX и начале XXI века, чтобы исследователи из разных государств могли видеть в «Науке» надежную площадку для обмена материалами исследований и публикаций. Сегодня в издательстве выходят 66 научных журналов на английском языке, это число увеличивается с учетом интересов иностранных партнеров.