В России началась разработка уникального противоопухолевого препарата

«За время участия в “Приоритет-2030” мы отошли от роли университета, который занимается исключительно подготовкой кадров. Сегодня Сибирский медицинский [университет] — это активный участник формирования рынков лекарств и медицинских изделий. Наша стратегия включает три ключевые роли: совместную разработку технологий с индустрией на равных, как в проекте с “Р-Фарм” по созданию противометастатического препарата; контрактное производство, где мы с 2026 года будем выпускать фармсубстанцию в гражданский оборот; и, наконец, самостоятельный выход на рынок», — приводятся в сообщении слова ректора СибГМУ Евгения Куликова.