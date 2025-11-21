В России началась разработка уникального противоопухолевого препарата

ТОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с компанией «Р-Фарм» разрабатывают инновационный противометастатический препарат «Мирна-3» на основе микро-РНК. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«За время участия в “Приоритет-2030” мы отошли от роли университета, который занимается исключительно подготовкой кадров. Сегодня Сибирский медицинский [университет] — это активный участник формирования рынков лекарств и медицинских изделий. Наша стратегия включает три ключевые роли: совместную разработку технологий с индустрией на равных, как в проекте с “Р-Фарм” по созданию противометастатического препарата; контрактное производство, где мы с 2026 года будем выпускать фармсубстанцию в гражданский оборот; и, наконец, самостоятельный выход на рынок», — приводятся в сообщении слова ректора СибГМУ Евгения Куликова.
Как уточнили в вузе, в рамках проекта «Высокотехнологичные лекарства и платформы» ведется разработка первого в своем классе препарата «Мирна-3» на основе микро-РНК. Для него уже сформирована дорожная карта разработки до 2036 года и прорабатывается стратегия вывода на рынок.
«Тесное взаимодействие с университетами и поддержка наукоемких проектов закладывают основу для трансформации отечественного здравоохранения и его насыщение передовыми технологиями. Партнерство с СибГМУ полностью отвечает миссии “Р-Фарм” — сделать инновационные технологии здоровья доступнее для пациентов в России и за ее пределами», — отметил директор по работе с партнерами медицинской дирекции группы компаний «Р-Фарм» Владимир Андрианов.
Разработка ведется в рамках стратегического проекта «Высокотехнологичные лекарства и платформы» программы «Приоритет-2030».