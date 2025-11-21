В Башкирии открыли фельдшерско-акушерский пункт в деревне Рыскужино

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в деревне Рыскужино в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Он был создан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Ранее медучреждение было расположено в доме, построенном в 1970 году. Там отсутствовали водоснабжение и канализация, было печное отопление. Новое здание установили в соответствии с современными требованиями и стандартами. Оно оснащено всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Предусмотрены кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
«Фельдшерско-акушерский пункт будет предоставлять медицинскую помощь жителям деревни Рыскужино общей численностью населения 466 человек. Мы, медицинские работники, и жители, с нетерпением ждали открытия нового ФАПа», — отметила фельдшер Гульсия Абдрахманова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.