В Башкирии открыли фельдшерско-акушерский пункт в деревне Рыскужино

Ранее медучреждение было расположено в доме, построенном в 1970 году. Там отсутствовали водоснабжение и канализация, было печное отопление. Новое здание установили в соответствии с современными требованиями и стандартами. Оно оснащено всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Предусмотрены кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.