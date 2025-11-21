Фонд микрофинансирования предпринимательства в Крыму выдал 198 микрозаймов

Представители бизнеса в Республике Крым с начала года получили 198 микрозаймов от регионального фонда микрофинансирования предпринимательства. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.
Микрозаймы предоставлялись по программе «Приоритет». Она направлена на поддержку наиболее перспективных и важных для экономики региона проектов. Ее условия предполагают выдачу средств в размере от 150 тысяч до 5 миллионов рублей с льготной процентной ставкой от 8,09% до 10,73% годовых.
Всего Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым предлагает семь программ поддержки. Бизнес может получить заемные средства со ставкой от 5% до 17,1% годовых.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.