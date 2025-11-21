Фонд микрофинансирования предпринимательства в Крыму выдал 198 микрозаймов

Микрозаймы предоставлялись по программе «Приоритет». Она направлена на поддержку наиболее перспективных и важных для экономики региона проектов. Ее условия предполагают выдачу средств в размере от 150 тысяч до 5 миллионов рублей с льготной процентной ставкой от 8,09% до 10,73% годовых.