Почти 4 тысячи человек поучаствовали в Воронежском форуме предпринимателей

Воронежский форум предпринимателей прошел 14 ноября в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Его участниками стали около четырех тысяч человек, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Площадкой для форума стал сити-парк «Град». Мероприятие посетили владельцы и управленцы малого, среднего и крупного бизнеса, представители власти и общественных организаций в сфере предпринимательства 42 регионов России, а также из Бразилии, Ирана, Киргизии, Казахстана.
«Для гостей приготовили очень насыщенную программу, которая задействовала 25 деловых площадок и более 200 спикеров. На форуме присутствовали представители всех федеральных округов страны. Мероприятие посетили и участники программы “Герои земли Воронежской”», — отметила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Ольга Яковлева.
Во время деловой программы эксперты форума представили информацию об использовании искусственного интеллекта в бизнесе, брендинге, обсудили роль креативных индустрий и развитие туризма в регионе, а также работу со странами БРИКС в условиях санкций. Особое внимание было уделено сессии Минэкономразвития РФ «Бизнес России 2030: креатив, технологии, рынки». Она была посвящена современным трендам и инструментам коммуникаций в бизнесе.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.