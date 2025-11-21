Почти 4 тысячи человек поучаствовали в Воронежском форуме предпринимателей

Во время деловой программы эксперты форума представили информацию об использовании искусственного интеллекта в бизнесе, брендинге, обсудили роль креативных индустрий и развитие туризма в регионе, а также работу со странами БРИКС в условиях санкций. Особое внимание было уделено сессии Минэкономразвития РФ «Бизнес России 2030: креатив, технологии, рынки». Она была посвящена современным трендам и инструментам коммуникаций в бизнесе.