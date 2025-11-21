Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сбежал из цирка-шапито или парка животных». Дикобраз гуляет по улицам в Барановичах

Дикобраз выбрался на улицы города в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах местные жители встревожены из-за дикобраза, который разгуливает по улицам города, пишет районная газета «Наш край».

Дикобраза заметили 21 ноября в городском парке «Семейных деревьев» в крупном жилом микрорайоне Боровки. На видео дикобраз спокойно прогуливался по аллеям.

Видео облетело соцсети и жители города стали гадать: выбрался ли дикобраз на волю из цирка шапито, приехавшего в город с гастролями. Или, возможно, сбежал из парка животных «Диприз» — самого крупного паркового комплекса в стране.

Ранее мы писали, что под Гомелем жители деревни бьют тревогу из-за дикобраза, который стал приходить по ночам. Потом Минприроды прокомментировало ситуацию под Гомелем со сбежавшим на волю дикобразом.

«Комсомолка» публиковала также большой фоторепортаж из зооландшафтного парка в Барановичах: еноты живут в замке, альпаки и яки — в вольерах, а верблюды покоряют TikTоk.

Еще легендарный «кукурузник» Ан-2 продается в Беларуси за $20 000.