«Сбежал из цирка-шапито или парка животных». Дикобраз гуляет по улицам в Барановичах

В Барановичах местные жители встревожены из-за дикобраза, который разгуливает по улицам города, пишет районная газета «Наш край».
Дикобраза заметили 21 ноября в городском парке «Семейных деревьев» в крупном жилом микрорайоне Боровки. На видео дикобраз спокойно прогуливался по аллеям.
Видео облетело соцсети и жители города стали гадать: выбрался ли дикобраз на волю из цирка шапито, приехавшего в город с гастролями. Или, возможно, сбежал из парка животных «Диприз» — самого крупного паркового комплекса в стране.
