Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иноагенты Чичваркин и Шендерович внесены в перечень террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов предпринимателя Евгения Чичваркина и журналиста Виктора Шендеровича (оба — иноагенты), следует из данных на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В октябре 2025 года ФСБ возбудила уголовное дело о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти в отношении 22 членов «Антивоенного комитета России» (признан в РФ нежелательным). Среди фигурантов дела — признанные иноагентами Виктор Шендерович и Евгений Чичваркин, а также бизнесмен Михаил Ходорковский и политолог Екатерина Шульман. Их Росфинмониторинг внес в перечень 19 и 13 ноября соответственно.

По версии ФСБ, члены комитета планировали «насильственное изменение конституционного строя РФ», а также стремились объединить «разнородные протестные силы протестного сообщества».