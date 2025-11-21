На территории Красноярского края ввели в эксплуатацию еще три моста

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершены на трех мостах в Красноярском крае, сообщили в министерстве транспорта региона.
Реконструкция затронула мосты через ручей Талый на дороге Канск — Абан — Богучаны, через ручей Куруп на трассе Нижний Ингаш — Стретенка — Поскотино и через реку Джебь на автодороге «Саяны». Общая протяженность сооружений составляет 121,7 метра.
«На объектах подрядчики выполнили укрепление береговых и русловых опор, восстановили пролетные строения путем замены поврежденных и изношенных элементов, обработали конструктив гидроизоляцией, заменили покрытие на мостах и подходах к ним, обновили деформационные швы, установили новое барьерное ограждение и дорожно-знаковую информацию. На сегодняшний день работы полностью завершены, объекты введены в эксплуатацию», — прокомментировал заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Евгений Михалев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.