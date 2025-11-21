Свыше 2 тысяч жителей Кузбасса открыли свое дело с помощью соцконтракта

«Поддерживаем инициативы жителей по развитию своего бизнеса и через предоставление социальных контрактов. В этом году 2061 кузбассовец уже оформил соцконтракт и начал собственный бизнес. Также воспользоваться мерой поддержки могут кузбассовцы, которые ищут работу, хотят развивать личное подсобное хозяйство или находятся в трудной ситуации», — отметил глава региона Илья Середюк.