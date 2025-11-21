Свыше 2 тысяч жителей Кузбасса открыли свое дело с помощью соцконтракта

Социальный контракт, который реализуется по нацпроекту «Семья», с начала 2025 года помог более 2 тыс. жителей Кузбасса открыть собственный бизнес, сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
«Поддерживаем инициативы жителей по развитию своего бизнеса и через предоставление социальных контрактов. В этом году 2061 кузбассовец уже оформил соцконтракт и начал собственный бизнес. Также воспользоваться мерой поддержки могут кузбассовцы, которые ищут работу, хотят развивать личное подсобное хозяйство или находятся в трудной ситуации», — отметил глава региона Илья Середюк.
Чтобы оформить социальный контракт, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Подробная информация размещена на сайте Минтруда Кемеровской области — Кузбасса.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.