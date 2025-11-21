В РФ создали метод защиты сельхозкультур, позволяющий ограничить применение пестицидов

«Интегрированная защита растений — это перспективный метод защиты растений, заключающийся в объединении преимуществ традиционного и биологизированного подходов. Метод не исключает химическую защиту полностью, но ограничивает применение пестицидов и средств защиты растений только необходимым минимумом. Метод уже доказал не только свою эффективность, но и экономическую выгоду», — рассказали в пресс-службе.