Белоруска должна была 120 долларов за бесплатную услугу и пошла в милицию

Жертвой киберпреступников стала 17-летняя борисовчанка. Девушка перешла по ссылке, обещавшей бесплатную установку премиум аккаунта в мессенджере. Ее переключили на беседу со «специалистом», которая сказала беспрекословно выполнять все ее инструкции.