Белоруска должна была 120 долларов за бесплатную услугу и пошла в милицию

В Борисове горожанка должна была заплатить 120 долларов за бесплатную услугу. Подробности рассказали в УВД Минского облисполкома.
Жертвой киберпреступников стала 17-летняя борисовчанка. Девушка перешла по ссылке, обещавшей бесплатную установку премиум аккаунта в мессенджере. Ее переключили на беседу со «специалистом», которая сказала беспрекословно выполнять все ее инструкции.
Когда потерпевшая со своего телефона вошла в другую учетную запись, повторяя диктуемые мошенниками действия, ее телефон оказался заблокирован. За разблокировку мошенники потребовали заплатить 120 долларов.
Правоохранители расследуют уголовное дело по факту вымогательства.
