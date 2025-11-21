Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московском районе Раменки запустят новый электробусный маршрут

Он свяжет жилые комплексы в кинематографическом квартале со станциями метро «Аминьевская» и «Ломоносовский проспект».

Новый маршрут электробусов № 202 запустят в московском районе Раменки, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Развитие системы общественного транспорта отвечает целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Маршрут свяжет жилые комплексы в кинематографическом квартале и станции метро «Аминьевская» и «Ломоносовский проспект». По будням по нему будут курсировать пять электробусов. Средний интервал в часы пик составит около 20 минут.

«По поручению Сергея Собянина мы расширяем сеть маршрутов наземного транспорта в новых жилых кварталах. В эту субботу запустим новый маршрут в Раменках. Это стало возможным благодаря развитию улично-дорожной сети в районе: продлили Мосфильмовскую улицу, построили улицу Василия Ланового и мост через реку Раменку», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше