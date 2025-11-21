В московском районе Раменки запустят новый электробусный маршрут

Новый маршрут электробусов № 202 запустят в московском районе Раменки, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Развитие системы общественного транспорта отвечает целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Маршрут свяжет жилые комплексы в кинематографическом квартале и станции метро «Аминьевская» и «Ломоносовский проспект». По будням по нему будут курсировать пять электробусов. Средний интервал в часы пик составит около 20 минут.
«По поручению Сергея Собянина мы расширяем сеть маршрутов наземного транспорта в новых жилых кварталах. В эту субботу запустим новый маршрут в Раменках. Это стало возможным благодаря развитию улично-дорожной сети в районе: продлили Мосфильмовскую улицу, построили улицу Василия Ланового и мост через реку Раменку», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.